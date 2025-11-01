Finisce in un giardino e abbandona l’auto | senza patente né assicurazione

Ha perso il controllo dell’auto di fronte a quella particolare curva ad “S“. E, intorno alle 22 di giovedì, ha finito la sua corsa abbattendo una rete di recinzione e finendo dritto nel giardino di un’abitazione all’angolo tra via della Fontanella e via della Guidicciona a Torre del Lago. Poi nel campo, fradicio di pioggia e dunque fangoso, la vecchia utilitaria è rimasta impantanata. Ma i due occupanti, l’automobilista e un passeggero – secondo quanto ricostruito – non hanno dato l’allarme: hanno abbandonato il veicolo e in tutta calma si sono allontanati a piedi. A far intervenire i soccorsi, l’indomani, è stato il proprietario infatti dell’abitazione, che ha allertato il 112 dopo aver ritrovato quell’auto in giardino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

