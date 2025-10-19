ex piccola gli spazi ai cittadini dopo i cantieri

I muri del quindicesimo rione di Lecco sono pronti. Ora ci vuole chi li abiti, giovani soprattutto. Sono terminati i lavori cominciati nel maggio del 2023 per la riqualificazione dell’ex Piccola velocità di Lecco, l’ex scalo merci ferroviario destinato a diventare il nuovo quartiere culturale di Lecco. Giovedì prossimo i nuovi spazi verranno ufficialmente restituiti ai cittadini, con la riapertura della cosiddetta stecca nord. Lo annuncia Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale: "I lavori sono ormai conclusi, le aree di cantiere ci sono state riconsegnate, Ora comincia una nuova fase". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

