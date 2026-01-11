Schlein Meloni in difficoltà la partita è aperta

Il risultato delle recenti elezioni regionali ha evidenziato alcune criticità per Giorgia Meloni, con una coalizione progressista che si presenta in tutte le regioni e ottiene risultati significativi. Questa situazione apre uno scenario politico diverso, segnato da nuove dinamiche e potenziali sfide per l’attuale governo. Analizzare i dati e le tendenze di questa tornata elettorale è fondamentale per comprendere l’evoluzione del panorama politico italiano.

MILANO (ITALPRESS) – "Meloni è in difficoltà. Lo è da quando abbiamo riunito una coalizione progressista che per la prima volta dopo 20 anni si è presentata in tutte le regioni al voto e abbiamo avuto delle vittorie nette ed importanti. Che la partita fosse aperta non abbiamo bisogno che ce lo dica Giorgia Meloni, è già aperta. Quello che ci dice il suo intervento è che sta finalmente riconoscendo che la tanto sbandierata stabilità di questo governo è data semplicemente dal fatto che alle scorse elezioni politiche il nostro campo si sia presentato diviso, sbagliando. Oggi che abbiamo finalmente con fatica messo insieme le nostre differenze e riunito una coalizione hanno cominciato a dire che questa legge elettorale che li ha resi così stabili non rende più così stabili".

