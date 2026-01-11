Savignano schianto all’alba | auto contro un muro

Alle prime ore del mattino, a Savignano, si è verificato un incidente sulla provinciale 11 Sogliano. Intorno alle 6.40, un'auto Opel Corsa nera a GPL ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro di una casa disabitata. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento.

Grave incidente alle 6.40 di ieri mattina a Savignano. Una Opel Corsa nera a gpl stava percorrendo la provinciale 11 Sogliano quando all’improvviso il conducente ha perso il controllo, ha sbandato ed è finito dalla parte opposta contro lo spigolo di una casa disabitata. L’auto era condotta da un 23enne di Savignano. Sul posto sono arrivati un’ambulanza del 118, una squadra dei Vigili del fuoco di Cesenatico e i carabinieri di Savignano. I Vigili del fuoco hanno provveduto ad estrarre il 23enne dall’abitacolo, era cosciente e avrebbe detto che l’auto sarebbe scivolata sul ghiaccio finendo fuori strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

