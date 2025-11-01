Schianto all’alba sulla Regina | auto sbatte contro un camion e si ribaltata
Un forte boato ha interrotto il silenzio dell’alba a Carate Urio. Erano circa le 5 di sabato 1 novembre 2025 quando, lungo la ss340 Regina, un’auto ha urtato un mezzo pesante ed è finita ribaltata su un fianco in mezzo alla carreggiata. In pochi minuti sono arrivati i vigili del fuoco della sede. 🔗 Leggi su Quicomo.it
