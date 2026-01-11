Sanità le 4 fasi dell’immigrazione in Italia

L’immigrazione in Italia nel settore sanitario si sviluppa attraverso quattro fasi principali, come analizzato dal professor Foad Aodi, medico fisiatra, giornalista e presidente dell’Amsi. Questo percorso riflette le diverse tappe di ingresso, integrazione e adattamento dei professionisti stranieri nel sistema sanitario italiano, offrendo una panoramica chiara e dettagliata sul tema. Un’analisi che aiuta a comprendere le dinamiche e le sfide di un processo complesso e importante per il nostro paese.

