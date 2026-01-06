LIVE Cobolli-Rinderknech 1-2 Italia-Francia United Cup 2026 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro
Segui in tempo reale la partita tra Cobolli e Rinderknech nella United Cup 2026, Italia contro Francia. Aggiorna questa pagina per gli ultimi sviluppi e i risultati delle prime fasi dell'incontro. Ricorda che l’Italia si qualifica con una specifica combinazione di risultati, in particolare se il set 2 si conclude con un punteggio di 2-1 in favore di Rinderknech.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ITALIA SI QUALIFICA SE: LA COMBINAZIONE OBBLIGATA CON LA FRANCIA E LA QUESTIONE SET 2-1 Game Rinderknech. E’ lungo il pallonetto di rovescio del romano. 40-15 Si ferma sul nastro il passante di dritto di Cobolli. 30-15 Ottima volèe di dritto di Rinderknech. 15-15 Non passa il rovescio del transalpino. 15-0 Servizio e dritto a bersaglio per il francese. 1-1 Game Cobolli. In corridoio il dritto di Rinderknech, che torna ora alla battuta. 40-15 Molto reattivo Flavio nel piazzare il dritto inside in in uscita dal servizio. 30-15 Prima al centro vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
