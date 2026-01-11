San Leucio il rilancio con la sfida della seta | Puntare sulla tradizione Segui la diretta streaming

Oggi a San Leucio si presenta il programma dell’Anno Leuciano, celebrando i 250 anni dalla nascita della Real Colonia di San Leucio. Un'occasione per valorizzare la tradizione della seta e i progetti di rilancio del territorio, con un focus sulla storia e sull’artigianato locale. Seguite la diretta streaming per conoscere le iniziative e i progetti futuri dedicati a questa importante realtà storica.

Seta, sogni, progetti. Stamattina sarà presentato il programma dell'Anno Leuciano, in occasione dei 250 anni dal primo atto che portò alla nascita della Real Colonia di San.

