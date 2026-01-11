San Leucio il rilancio con la sfida della seta | Puntare sulla tradizione La diretta streaming dalle 10.30

Oggi alle 10.30, in diretta streaming, viene presentato il programma dell’Anno Leuciano, occasione per celebrare i 250 anni dalla nascita della Real Colonia di San Leucio. Un momento per riflettere sulla tradizione della seta e sui progetti futuri, mantenendo vivo il patrimonio storico e culturale di questa importante realtà.

Seta, sogni, progetti. Stamattina sarà presentato il programma dell'Anno Leuciano, in occasione dei 250 anni dal primo atto che portò alla nascita della Real Colonia di San. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

