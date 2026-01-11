Saldi invernali è flop | Sconti troppo frequenti non stiamo vendendo

I saldi invernali a Crema stanno registrando risultati deludenti, con vendite in calo e poca affluenza nei negozi. La saturazione di promozioni consecutive, come il Black Friday e le offerte online, sembra aver ridotto l’efficacia degli sconti. Questa situazione evidenzia come un’eccessiva frequenza di promozioni possa influire negativamente sul commercio locale e sulla capacità di attrarre i clienti.

Crema (Cremona), 11 gennaio 2026 – Flop dei saldi in città. Troppe offerte precedenti (tra cui il Black friday, esteso ormai a più giorni della settimana) e il commercio on line s tanno rovinando la corsa agli sconti. I saldi post-natalizi, quindi, non fanno decollare il commercio cittadino. Dopo una settimana dall'inizio dei super sconti di gennaio la maggior parte delle attività e delle botteghe di Crema testimoniano un primo bilancio non proprio positivo. "A parte il giorno dell'Epifania – dice la titolare di un negozio di via Mazzini – il report di questa prima settimana di saldi non è buono.

