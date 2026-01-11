Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda a Teheran, è la prima vittima nota delle proteste in Iran. Secondo le fonti, è stata colpita alla testa da un proiettile sparato alle spalle. Tra le oltre 192 vittime segnalate dalle Ong, il suo caso ha attirato l’attenzione, evidenziando la gravità del confronto in corso nel paese.

Tra le oltre 192 vittime citate dalle Ong nelle proteste in Iran è stata identificata Rubina Aminian, 23 anni, studentessa di design tessile e di moda allo Shariati College di Teheran. Lo riporta l’ong Iran Human Rights, riferendo di aver avuto dettagli sull’uccisione di questa giovane studentessa. Sui social network intanto il nome di Rubina Aminian è già diventato un hashtag: sono tantissime le foto e i video che in queste ore ritraggono lei e la sua passione per la moda. Secondo l’ong, la 23enne è stata uccisa la sera di giovedì 8 gennaio, dopo aver lasciato il college e aver partecipato a manifestazioni di protesta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rubina Aminian è la prima vittima nota nelle proteste in Iran: la 23enne curda “colpita alla testa da un proiettile sparato alle spalle”

