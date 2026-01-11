Rsa la Cgil a Calcinaro | Bene il nuovo piano

La Fp Cgil di Calcinaro esprime apprezzamento per il nuovo piano sanitario, sottolineando l'importanza di tutelare la dignità delle persone non autosufficienti. La questione dei posti nelle Rsa e nei centri per le demenze rimane centrale, con l’obiettivo di garantire accessi adeguati e valutazioni accurate, evitando inserimenti in strutture non idonee. Un’attenzione condivisa per rispondere alle esigenze delle famiglie e migliorare i servizi territoriali.

Garantire dignità alle persone non autosufficienti, secondo la Fp Cgil serve maggiore attenzione a questo tema oggi molto sentito dalle famiglie: "Guardiamo con interesse alle dichiarazione dell'assessore alla sanità Paolo Calcinaro, relative all'imminente definizione del nuovo piano del fabbisogno sanitario e all'annunciato confronto con le parti sociali proprio sul tema dei posti disponibili nelle Rsa e nei centri per le demenze", spiega il sindaco fermano che ricorda come sia richiamare l'attenzione dell'assessore su una criticità che da tempo viene segnalata nel territorio fermano e non solo: l'inserimento di anziani non autosufficienti presso strutture autorizzate esclusivamente per l'accoglienza di persone autosufficienti, in particolare in Case di Riposo: "L'accesso ai servizi per la non autosufficienza avviene a seguito di valutazione multidimensionale da parte delle Uvi, che dovrebbero evitare l'assegnazione di determinati soggetti in strutture con standard assistenziali e organizzativi non adeguati, prevedendo altresì specifiche procedure di rivalutazione in caso di mutamento delle condizioni cliniche.

