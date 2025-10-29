Il nuovo piano quinquennale spiega bene come la Cina vede il futuro della tecnologia
Cosa c’è nel programma che porterà nei prossimi cinque anni alla “Cina digitale”. Al centro, l’IA. Ma spazio alle tecnologie emergenti e a un pilastro fondamentale: la creazione di talenti per staccarsi dalla dipendenza tecnologica. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Oggi è stato presentato "Teramo è PIÙ – Piano di Innovazione Urbana", il nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC) che definisce come crescerà la città nei prossimi anni. Un progetto concreto e condiviso che unisce amministrazione, università e cittadini per
Salute visiva 2026: il nuovo Piano Nazionale per proteggere la vista di tutti - X
