Il nuovo piano quinquennale spiega bene come la Cina vede il futuro della tecnologia

Repubblica.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cosa c’è nel programma che porterà nei prossimi cinque anni alla “Cina digitale”. Al centro, l’IA. Ma spazio alle tecnologie emergenti e a un pilastro fondamentale: la creazione di talenti per staccarsi dalla dipendenza tecnologica. 🔗 Leggi su Repubblica.it

il nuovo piano quinquennale spiega bene come la cina vede il futuro della tecnologia

© Repubblica.it - Il nuovo piano quinquennale spiega bene come la Cina vede il futuro della tecnologia

Approfondisci con queste news

nuovo piano quinquennale spiegaIl nuovo piano quinquennale spiega bene come la Cina vede il futuro della tecnologia - Cosa c’è nel programma che porterà nei prossimi cinque anni alla “Cina digitale”. Riporta repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Piano Quinquennale Spiega