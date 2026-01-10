Soule da record in Europa solo Yamal come il giocatore della Roma | le statistiche dell’argentino dopo il Sassuolo

Soule, attaccante della Roma, si distingue in Europa come uno dei giocatori più efficaci, con statistiche di rilievo. Dopo la partita contro il Sassuolo, l’argentino ha raggiunto 10 partecipazioni dirette ai gol, tra reti e assist, consolidando la sua presenza offensiva. Solo Yamal, tra i giovani in Europa, ha fatto meglio, segnando un passo importante nel suo percorso di crescita e contributo alla squadra.

Soule continua ad infrangere record. Ha raggiunto quota 10 partecipazioni attive ai gol (composte da 6 reti e 4 passaggi vincenti). La Roma ritrova il sorriso e lo fa nel segno dei suoi gioielli più preziosi. Nella cornice di un Olimpico gremito, i giallorossi hanno superato il Sassuolo con un netto 2-0, offrendo una prova di forza che rilancia prepotentemente le ambizioni del club capitolino. In una serata dove equilibrio e tattica sembravano farla da padrone, a fare la differenza è stata la classe purissima di Matías Soule, il vero trascinatore di questa squadra. L’esterno argentino ha confermato ancora una volta di essere il fulcro tecnico della formazione giallorossa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Soule da record, in Europa solo Yamal come il giocatore della Roma: le statistiche dell’argentino dopo il Sassuolo Leggi anche: Soulé polverizza record e statistiche: solo Yamal come il gioiellino della Roma in Europa. Di cosa stiamo parlando Leggi anche: Soulé trascina ancora la Roma e domina in Europa: solo un giocatore come l’ex Juve in questa speciale statistica. Quale record ha frantumato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Matias Soulè, talento classe 2003: il record dell'ex bianconero - Stando a quanto riportato da Opta Paolo su X, tra i calciatori nati dal 2003 in avanti, Matías Soulé è uno dei soli due – insieme a Lamine Yamal – ad aver ... tuttojuve.com

Da Yamal a Soule, l’Arabia cambia strategia: assalto alle ‘stelline’ d’Europa | ESCLUSIVO - La Saudi League vuole mettere le mani sui migliori talenti del Vecchio Continente: in Serie A l’obiettivo è Soule della Juventus L’Arabia cambia strategia, o perlomeno ha intenzione di farlo a partire ... calciomercato.it

Soulé, Huijsen e Barrenechea: Juve, i prezzi volano. L'esempio Yamal... - No, in realtà Cristiano Giuntoli non condurrà la campagna acquisti della Juventus pagando con la celebre criptovaluta, ma i tre giovani rientrati dai prestiti con cui la ... tuttosport.com

Approcciamo alla partita contro il Lecce con il non invidiabile record di 9 giocatori indisponibili, più Soulé in dubbio: Mancini Hermoso NDicka El Aynoaui Bailey Pellegrini Baldanzi Gollini Rensch Servirà una partita concreta. Lasciamo stare discorsi su prestaz - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.