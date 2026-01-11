Robbie Williams paura per la figlia | il messaggio arriva in piena notte

Robbie Williams ha condiviso un messaggio in piena notte riguardo alla preoccupazione per la sua figlia. Essere figli di personaggi noti comporta spesso sfide, tra attenzione mediatica e desiderio di normalità. Un nome celebre può rappresentare sia un vantaggio che un peso, influenzando le scelte e le emozioni dei più giovani. La vicenda evidenzia come, anche tra successo e fama, i genitori si preoccupino per il benessere dei propri figli.

Avere un genitore famoso, ricco e di successo può essere difficile. Un cognome importante è, allo stesso tempo, leva e freno. Ci sono le aspettative, altissime, che possono fare paura, specie nella già di per sé complessa età dell'adolescenza. Lo sa bene Teddy, la figlia 13enne di Robbie Williams, che sogna di diventare una cantante brava almeno quanto il papà, ma ha grande paura di non farcela. Robbie Williams, l'sms che lo ha spaventato. Un messaggio in piena notte fa paura a qualsiasi genitore. E l'esperienza ad alto tasso di ansia non risparmia neppure i più famosi. Ospite del programma Breakfast Show di BBC Radio 2, Robbie Williams ha raccontato di un sms ricevuto dalla figlia Teddy alle due del mattino.

Robbie Williams e il messaggio che la figlia Teddy, 13 anni, gli ha mandato: «Ha una voglia disperata di diventare famosa. Le ho risposto: “Amore, sei una nepo baby. Andrà ... - Ospite della BBC Radio, la popstar britannica ha raccontato che la figlia Teddy sogna di diventare una cantante ... vanityfair.it

