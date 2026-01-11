Risultati Serie A Fiorentina-Milan 1-1 | tabellino e marcatori | News

Ecco il riassunto della partita tra Fiorentina e Milan, valida per la 20ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si è conclusa con un risultato di 1-1, disputata allo stadio 'Franchi' di Firenze. Di seguito, vengono riportati i dettagli del match, inclusi i marcatori e i dati principali.

Il tabellino completo di Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Franchi' di Firenze tra i viola di Paolo Vanoli e i rossoneri di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

