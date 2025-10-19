Risultati Serie A Milan-Fiorentina 2-1 | tabellino e marcatori | News

Pianetamilan.it | 19 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tabellino completo di Milan-Fiorentina, partita della 7^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i viola di Stefano Pioli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

risultati serie a milan fiorentina 2 1 tabellino e marcatori news

© Pianetamilan.it - Risultati Serie A, Milan-Fiorentina 2-1: tabellino e marcatori | News

Contenuti che potrebbero interessarti

risultati serie milan fiorentinaSerie A: il Milan batte in rimonta la Fiorentina e vola in testa - 1 del Milan sulla Fiorentina il posticipo domenicale della settima giornata di Serie A. Lo riporta torinogranata.it

risultati serie milan fiorentinaMilan-Fiorentina 2-1: video, gol e highlights - Rafa Leao si prende la scena nel match con la Fiorentina dopo un primo tempo particolarmente bloccato. Da sport.sky.it

risultati serie milan fiorentinaMilan-Fiorentina, il risultato in diretta LIVE - Il Milan ha vinto 78 delle 170 partite di Serie A contro la Fiorentina (45 pareggi, 47 sconfitte) e solo contro la Roma (80) vanta più successi nel massimo campionato; inoltre, solo contro la Juventus ... Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Risultati Serie Milan Fiorentina