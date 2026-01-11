Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Volanti sono intervenuti presso un centro commerciale di via Kennedy a Reggio Emilia, in risposta a una segnalazione di furto in atto. Durante il intervento, è stato tratto in arresto un soggetto che aveva appena sottratto un telefonino e minacciato un vigilante con una lametta. L’episodio si inserisce nelle attività di controllo e prevenzione condotte dalla Polizia sul territorio.

Reggio Emilia, 11 gennaio 2026 - Gli agenti della Squadra Volanti della Questura sono intervenuti nel primo pomeriggio di ieri al centro commerciale di via Kennedy, a Reggio Emilia, in seguito alla segnalazione di un furto che doveva essere in corso. La pattuglia del 113 ha preso contatti con l’addetto alla sicurezza, che poco prima era stato minacciato con una lametta e aggredito da un giovane, di origine straniera, che aveva messo a segno il furto di un telefonino in un negozio di telefonia dello stesso centro commerciale. Grazie alla descrizione del giovane e dai dati forniti dalle immagini della videosorveglianza interna, gli agenti sono riusciti a rintracciare il sospetto, che era ancora nella zona del parcheggio della struttura commerciale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, ruba telefonino e minaccia vigilante con lametta

