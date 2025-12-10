Ruba merce in un supermercato e prova a colpire il vigilante con le forbici arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dalla polizia dopo aver tentato di rubare merce in un supermercato e aver cercato di aggredire il vigilante con delle forbici. L'episodio ha portato all'arresto per rapina impropria aggravata, evidenziando la gravità dell'episodio e la pronta risposta delle forze dell'ordine.

Un ragazzo di 18 anni è stato arrestato dalla polizia in quanto ritenuto responsabile del reato di rapina impropria aggravata.Gli agenti della squadra volante, nel primo pomeriggio di martedì 9 dicembre, sono intervenuti in un supermercato di Porta Nuova a Pescara, dopo aver ricevuto la. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

