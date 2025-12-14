Juventus Sampdoria Under 17 2-1 | bianconeri di rimonta Corigliano e Santa Maria regalano la vittoria

La partita tra Juventus e Sampdoria Under 17 si è conclusa con una rimonta dei bianconeri, che hanno conquistato una vittoria per 2-1. Ricco di emozioni e colpi di scena, l'incontro, valido per la tredicesima giornata del campionato 2025/26, ha visto protagonisti Corigliano e Santa Maria. Ecco sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live.

© Juventusnews24.com - Juventus Sampdoria Under 17 2-1: bianconeri di rimonta. Corigliano e Santa Maria regalano la vittoria di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna a Pisa, la Juventus Under 17 torna in campo e batte in rimonta la Sampdoria all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la tredicesima giornata di campionato: ha seguito LIVE il match. Juventus Sampdoria Under 17: sintesi e moviola 2-1. 96? FINE DEL MATCH 91? Altro recupero di Carfora- Partita mostruosa del terzino bianconero 87? Molto dolorante all’uscita Davide Rigo, speriamo nulla di grave per lui 86? Altri cambi per Grauso: Rocchetti, Brancato e Rigo 80? Meno di 10 al termine, Sampdoria ancora all’attacco 75? Doppio cambio anche per Grauso: Aresini e Yeboah in campo 73? CHE ERRORE DI SANTA MARIA- Tiro fortissimo di Marchisio, Santa Maria a porta spalancata spara però alle stelle la respinta 70? Tris di cambi per la Sampdoria 65? Paonessa esce dal campo, Urbano prende il suo posto 63? Altri cambi per la Samp, Bordonaro entra sul terreno di gioco 58? GOL DELLA JUVE- Rigo si incunea e trova liberissimo sul secondo palo Santa Maria, l’attaccante non sbaglia e riscatta l’errore precedente 55? COSA HA SBAGLIATO SANTA MARIA- Sotto porta l’11 bianconero deve solo appoggiare in rete ma clamorosamente mette fuori 54? OCCASIONE PER RIGO- Scambio preciso fra Corigliano e Rigo, quest’ultimo calcia di mancino ma Ballarino risponde presente 50? Secondo giallo ad Angotti- Fallo su Marchisio ingenuo, secondo giallo per lui e Samp in 10! 48? GOL DELLA JUVE- Carfora pesca Corigliano che di testa la mette all’angolino. Juventusnews24.com paonessa juventus under 17 - 2, altra vittoria per i ragazzi classe 2009 di mister Grauso nel segno di Paonessa e Brancato: primo posto nel girone dopo 12 giornate in attesa del Genoa. juventusnews24.com

#JUVENTUS #UNDER17 SAMPDORIA LIVE???? SEGUI QUI LA DIRETTA DEL MATCH - facebook.com facebook