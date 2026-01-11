RalliSM – Mäkinen apre la strada Lappi guida la sfida
L’edizione 2026 del rally si apre con Tommi Mäkinen, che aprirà la strada al volante di una Toyota Yaris Rally1. L’evento, che si svolgerà nelle prove di Mikkeli, promette di essere di grande interesse per gli appassionati, con Lappi che si prepara a guidare la sfida. Un momento di attenzione per il mondo del rally, segnato dalla presenza di figure di rilievo e da condizioni climatiche invernali.
