RalliSM | Esapekka Lappi nel 2026 difenderà il titolo

Dopo una stagione 2025 intensa ma coronata dal successo, il finlandese conferma la sua presenza nel campionato nazionale anche per il prossimo anno, sempre al fianco di Enni Mälkönen e con il supporto ufficiale di Škoda Motorsport. Dopo un 2025 costruito in fretta e furia ma culminato con la vittoria nel RalliSM, Esapekka Lappi ha . 🔗 Leggi su Tuttorally.news