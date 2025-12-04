Nasce a Lecce la rete Geonet | scuola imprese e professionisti insieme per formare i geometri del futuro

Lecce, 3 dicembre 2025 - Scuola, imprese e professionisti insieme per formare i geometri del futuro. È stato firmato questa mattina a Lecce, presso l'Iiss Galileo Galilei, il protocollo d'intesa Rete GeoNet, che sancisce una collaborazione strategica tra l'Istituto di Istruzione Superiore.

