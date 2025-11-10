Mamma ho perso l’aereo torna al cinema dopo 35 anni il film cult di Natale di nuovo in sala

(Adnkronos) – A 35 anni dall’uscita torna al cinema dal 4 al 10 dicembre 'Mamma ho perso l'aereo', il cult natalizio più amato degli anni ‘90. Un classico delle feste, una commedia che ha fatto la storia, un appuntamento da condividere in famiglia. Un’occasione unica per ridere, emozionarsi e ritrovare la magia del Natale con . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

