Promozione | X Martiri a Porotto contro la Dozzese Casumaro e Centese per rompere subito il ghiaccio con l’anno nuovo

Oggi, le squadre della provincia di Bologna tornano in campo in Promozione. La sfida tra X Martiri a Porotto e Dozzese promette di essere un momento importante, mentre Casumaro e Centese cercano di iniziare l’anno con un risultato positivo. Dopo la partita del Gallo contro l’Atletico Castenaso, le altre rappresentative locali affrontano le proprie partite, contribuendo alla ripresa del campionato dopo la pausa natalizia.

Con il Gallo in campo ieri sul sintetico di Osteria Grande contro l’Atletico Castenaso (gara terminata ieri 3-0 per i bolognesi), in Promozione le altre quattro rappresentanti della nostra provincia saranno impegnate tutte nella giornata odierna. Turno sulla carta favorevole al Casumaro, che riceve in casa il fanalino di coda Granamica e va subito alla ricerca di tre punti importanti per consolidare un posto nei playoff: con un Gherlinzoni in più nel motore, il già prolifico attacco delle ‘lumache’ si prospetta ancora più pericoloso per le avversarie. In casa anche la Centese, che ospita il Felsina e sogna il sorpasso proprio sul Casumaro, visto che le due squadre sono separate in classifica da appena una lunghezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

