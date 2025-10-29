Promozione | in programma anche Masi-Gallo a Portomaggiore Che duello Casumaro-X Martiri La Centese riceve il Castelfranco

In campo questa sera anche il girone C di Promozione, con due derby che infiammano il turno infrasettimanale. A cominciare dallo scontro per l'alta classifica tra Casumaro e X Martiri, appaiate a quota 17 punti ed entrambe reduci da un pareggio nell'ultima giornata. Gara tra due squadre con filosofie opposte: il Casumaro ha fatto fin qui del suo attacco e dei tanti gol segnati – ben 20 in 8 partite – la sua forza, mentre la X Martiri ha subito appena 4 reti in 9 partite, seconda miglior difesa del girone dopo la capolista Valsanterno. Chi vince può spiccare il volo, chi perde non vedrà comunque ridimensionato un avvio di stagione sopra le righe: di certo al "Merighi" ci si aspetta una partita combattuta.

