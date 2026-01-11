Prima di noi viaggio nei luoghi della fiction Rai 1 | dalle montagne friulane alla Torino industriale

Prima di noi, un viaggio attraverso i luoghi delle fiction Rai 1, dall’incantevole paesaggio delle montagne friulane alla vibrante Torino industriale. Un percorso che ripercorre sessant’anni di storia italiana, dalla fine della Grande Guerra alle sfide delle contestazioni giovanili, offrendo uno sguardo autentico sui cambiamenti sociali e culturali che hanno segnato il nostro Paese.

Sessant'anni di storia e il racconto di un'Italia che cambia, dalla Grande Guerra alle contestazioni giovanili. La saga della famiglia Sartori arriva su Rai 1 e ci mostra i luoghi suggestivi di un Nord Italia ancora poco conosciuto. Il nuovo anno si è aperto con la prima fiction di Rai 1, Prima di noi, in onda dal 4 gennaio 2026 in prima serata, che racconta la storia della famiglia Sartori lungo sessant'anni di vita italiana. La serie segue i suoi protagonisti (Linda Caridi e Andrea Arcangeli) dal primo dopoguerra fino alla fine degli anni Settanta (1917-1978), intrecciando vicende private e grandi cambiamenti storici. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

