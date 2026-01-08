Alberto Giusta alza il sipario del Teatro Verdi con L’inganno

Il Teatro Verdi di Monte San Savino inaugura il 2026 con la produzione di

Il 2026 del Teatro Verdi di Monte San Savino si apre nel segno del grande teatro di parola con “ L’inganno. L’incantevole pericolo di una bugia perfetta ”, in scena stasera alle ore 21:15. Un debutto d’anno intenso e coinvolgente per un invito al pubblico a iniziare il nuovo anno scegliendo il teatro come luogo di riflessione, emozione e bellezza condivisa lasciandosi coinvolgere da una storia potente, che parla di arte, verità e responsabilità. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Prodotto dal Teatro Stabile di Verona, lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Alberto Giusta, protagonista di un racconto che si muove tra verità e finzione, arte e menzogna, in un crescendo di tensione che tiene lo spettatore costantemente sospeso tra comprensione e giudizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

