Alberto Giusta alza il sipario del Teatro Verdi con L’inganno
Il Teatro Verdi di Monte San Savino inaugura il 2026 con la produzione di
Il 2026 del Teatro Verdi di Monte San Savino si apre nel segno del grande teatro di parola con “ L’inganno. L’incantevole pericolo di una bugia perfetta ”, in scena stasera alle ore 21:15. Un debutto d’anno intenso e coinvolgente per un invito al pubblico a iniziare il nuovo anno scegliendo il teatro come luogo di riflessione, emozione e bellezza condivisa lasciandosi coinvolgere da una storia potente, che parla di arte, verità e responsabilità. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Prodotto dal Teatro Stabile di Verona, lo spettacolo è scritto, diretto e interpretato da Alberto Giusta, protagonista di un racconto che si muove tra verità e finzione, arte e menzogna, in un crescendo di tensione che tiene lo spettatore costantemente sospeso tra comprensione e giudizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Alberto Giusta alza il sipario sul 2026 del Teatro Verdi con “L’inganno”
Leggi anche: Si alza il sipario sulla stagione teatrale del Teatro Pazzini con "Tre sedie - ovvero la scenografia"
Alberto Giusta alza il sipario sul 2026 del Teatro Verdi con “L’inganno”; Alberto Giusta alza il sipario del Teatro Verdi con L’inganno; Il 2026 a teatro: sipario al Petrarca, tutti gli spettacoli; Alberto Giusta alza il sipario sul 2026 del Teatro Verdi con L’inganno.
Alberto Giusta alza il sipario sul 2026 del Teatro Verdi con “L’inganno” - Nuovo appuntamento di stagione a Monte San Savino per iniziare il 2026 con l’incantevole pericolo di una bugia perfetta, tra arte, verità e responsabilità ... msn.com
Il Politeama alza il sipario, l’inaugurazione con Luca Ward - Nando Ottavi, patron della Simonelli Group, è il nuovo presidente della Fondazione Franco Moschini. corriereadriatico.it
Da Lodo Guenzi a Branciaroli. Si alza il sipario al teatro Velluti - Pronto ad alzarsi il sipario sulla nuova stagione del teatro Velluti di Corridonia, con sei i titoli in abbonamento, un trittico di spettacoli domenicali per i piccoli e altrettanti appuntamenti fuori ... ilrestodelcarlino.it
Venezuela, l'appello dei legali dei familiari di Mario Burlò: "La giusta preoccupazione di queste ore per la sorte di Alberto trentini, detenuto da mesi nel carcere El Rodeo di Caracas non deve far dimenticare la posizione dell'imprenditore torinese che si trova n - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.