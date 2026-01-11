Pordenone trovato morto in casa il cameriere del BarbaSucon | ‘Se peggioro vado al pronto soccorso’

Pordenone, 40enne ucraino, è stato trovato senza vita nella propria abitazione. Pavlo Voloshchuk, noto come cameriere del BarbaSucon, aveva già segnalato un malore alcuni giorni prima. La sua morte solleva interrogativi sulle cause e sulle condizioni di salute, poiché aveva dichiarato di essere disposto a recarsi al pronto soccorso in caso di peggioramento. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire gli ultimi eventi.

Pavlo Voloshchuk aveva già accusato un malore pochi giorni prima del decesso. Si chiamava Pavlo Yevgeniyovych Voloshchuk, aveva 40 anni ed era originario dell'Ucraina. Da quasi metà della sua vita viveva in Italia, dove aveva costruito un'esistenza fatta di lavoro, discrezione e piccoli rituali quotidiani. Il pomeriggio di venerdì 9 gennaio è stato trovato senza vita nel suo appartamento di via Carnia, a Pordenone. La causa del decesso, secondo quanto accertato, è stata un edema polmonare seguito da arresto cardiaco. Nessun segno di violenza, nessuna responsabilità di terzi. La notizia, riportata inizialmente da Il Gazzettino, ha scosso profondamente chi lo conosceva, a partire dai colleghi e dai clienti abituali del BarbaSucon, storica osteria di viale Dante dove Pavlo lavorava come cameriere da sette anni.

