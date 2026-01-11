Polizia locale gratis sui treni | la Lega porta la proposta in Regione
La Lega presenta in Regione una proposta per rendere gratuita la presenza della polizia locale sui treni regionali, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza per i passeggeri. La questione, che riguarda anche la zona di Parma, torna a essere al centro dell’attenzione politica, sottolineando l’importanza di garantire un ambiente più sicuro sui mezzi di trasporto pubblici.
La sicurezza sui treni regionali che attraversano anche Parma torna al centro del dibattito politico in Emilia-Romagna. Il capogruppo della Lega in Regione, Tommaso Fiazza, ha annunciato la presentazione di una risoluzione per garantire la gratuità totale dei viaggi ferroviari alla Polizia locale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Militari e agenti sui treni Trenord, la Lega incalza la Giunta regionale: corse gratis pure per la polizia locale
Leggi anche: “Furgoni della polizia locale nei quartieri a rischio per controllare gli extracomunitari: la mia proposta è stata strumentalizzata”
Militari e agenti sui treni Trenord, la Lega incalza la Giunta regionale: corse gratis pure per la polizia locale; Treni gratis alla Polizia Locale, la Lega rilancia: “Stanziati 150 mila euro per il 2026, ora la Giunta faccia la sua parte”; Treni gratis in Lombardia alla Polizia locale: stanziati 150mila euro grazie alla Lega; La Lega mette a bilancio 150mila euro per mezzi pubblici gratis alla polizia locale.
Treni gratis alla Polizia Locale, la Lega rilancia: “Stanziati 150 mila euro per il 2026, ora la Giunta faccia la sua parte” - Un tema destinato a tornare al centro del dibattito politico regionale, soprattutto in un momento in cui la sicurezza sui mezzi pubblici resta una delle principali preoccupazioni dei pendolari. mbnews.it
Lombardia, 150 mila euro per la gratuità sui treni per la Polizia locale nel 2026 - Gli esponenti leghisti hanno lanciato un invito alla giunta regionale affinché integri lo stanziam ... quibrescia.it
Treni e stazioni, una petizione per la sicurezza - Il Sindacato appartenenti Polizia: "Giusta richiesta di sicurezza, intervenire su carenze di organico, coordinamento e responsabilità istituzionali" ... lanuovasavona.it
Pugno duro della Polizia Locale: tre giorni di chiusura per i due locali notturni di viale Trieste. L'accusa Avere piazzato delle strutture mobili agli ingressi, senza autorizzazione da parte del Comune - facebook.com facebook
La Maddalena, ecco il nuovo comandante della polizia locale x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.