Militari e agenti sui treni Trenord la Lega incalza la Giunta regionale | corse gratis pure per la polizia locale

La questione della gratuità del trasporto ferroviario regionale per militari, poliziotti e agenti della polizia locale è al centro del dibattito tra Trenord, le forze dell’ordine e la Giunta regionale di Lombardia. La Lega chiede chiarimenti e si confronta con le decisioni prese, mentre i rappresentanti delle istituzioni valutano l’impatto di eventuali ulteriori agevolazioni sui servizi ferroviari. La discussione mira a trovare un equilibrio tra esigenze di sicurezza e sostenibilità del trasporto pubblico.

Milano, 6 gennaio 2026 – Quello relativo alla gratuità del trasporto ferroviario regionale per militari, poliziotti e agenti della polizia locale sta diventando un grattacapo di non poco conto per la Giunta presieduta da Attilio Fontana. La volontà della Regione è nota da tempo: ripensare la misura per poterne contenere il costo. Nel 2025 per la gratuità delle corse sui treni di T renord sono stati stanziati 6 milioni di euro. Ma la riforma è attualmente in stallo nonostante da marzo ad oggi si siano succedute ben tre delibere di Giunta. E se nelle ultime settimane sono stati alcuni sindacati dei militari – in particolare il SiAM, il sindacato dell'Aeronautica Militare – a contestarne alcuni aspetti e ad ottenere che fosse rinviata, ora anche all'interno della stessa maggioranza di centrodestra c'è chi chiede di riformare la riforma.

