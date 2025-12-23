Sanità pubblica e liste di attesa Ausl | I criteri sono priorità clinica e percorsi organizzativi specifici

L’Azienda Sanitaria Locale ha chiarito che le liste di attesa nella sanità pubblica si basano su criteri di priorità clinica e percorsi organizzativi specifici. Questa precisazione arriva in seguito alle osservazioni del consigliere comunale Luigi Rabuffi, che aveva segnalato differenze nelle tempistiche sulla base di un’esperienza personale. La definizione di criteri chiari mira a garantire equità e trasparenza nel rispetto delle esigenze di ogni paziente.

