Petrovic, per sempre. Con capelli lunghi e baffi alla Burt Reynolds, rappresenta un’immagine pittoresca e irriverente fuori dal campo. Il suo coraggio e la determinazione lo hanno portato a diventare un portiere temerario, distinguendosi per la personalità unica e il carattere deciso. Una figura che lascia il segno, sia nel mondo dello sport che nella memoria di chi lo ha seguito.

Capelli lunghi, baffi alla Burt Reynolds. Pittoresco e irriverente fuori dal campo. Coraggioso fino a diventare temerario tra i pali. Chi le dimentica quelle uscite. tra esaltazione e brividi. Sarà anche per tutto questo che Zeljko Petrovic, scomparso venerdì all’età di 77 anni, a Rimini è diventato un mito. Rimanendo, a distanza di oltre 40 anni, uno dei portieri più amati della storia del club. E da Rimini qualcuno da ricordare, in fatto di numeri uno, ne è passato. Da Tancredi ad Handanovic. Da Ghezzi a Consigli. Ma Petrovic andava oltre, senza mezze misure. Anima libera, non di certo uno che amava i luoghi comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

