Petrovic per sempre

Petrovic, per sempre. Con capelli lunghi e baffi alla Burt Reynolds, rappresenta un’immagine pittoresca e irriverente fuori dal campo. Il suo coraggio e la determinazione lo hanno portato a diventare un portiere temerario, distinguendosi per la personalità unica e il carattere deciso. Una figura che lascia il segno, sia nel mondo dello sport che nella memoria di chi lo ha seguito.

Capelli lunghi, baffi alla Burt Reynolds. Pittoresco e irriverente fuori dal campo. Coraggioso fino a diventare temerario tra i pali. Chi le dimentica quelle uscite. tra esaltazione e brividi. Sarà anche per tutto questo che Zeljko Petrovic, scomparso venerdì all’età di 77 anni, a Rimini è diventato un mito. Rimanendo, a distanza di oltre 40 anni, uno dei portieri più amati della storia del club. E da Rimini qualcuno da ricordare, in fatto di numeri uno, ne è passato. Da Tancredi ad Handanovic. Da Ghezzi a Consigli. Ma Petrovic andava oltre, senza mezze misure. Anima libera, non di certo uno che amava i luoghi comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Petrovic, per sempre Leggi anche: Sempre in gol e quasi leader: Milan aggrappato al miglior Leao di sempre Leggi anche: Perché i dolci di Halloween sono sempre più costosi (e sempre meno al cioccolato) La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ci lascia Zelico Petrovic, tre stagioni meravigliose a Taranto; Addio a Zelico Petrovic, portiere del Vicenza di Giorgi; Ci ha lasciato Zeliko Petrovic all’età di 77 anni, portiere di un Rimini che faceva sognare; Addio a Zelico Petrovic, storico portiere del Taranto. Petrovic, per sempre - Coraggioso fino a diventare temerario tra i pali. ilrestodelcarlino.it

Želico Petrovic, il custode dei sogni rossoblù Želico Petrovic se n’è andato il 9 gennaio, a 77 anni, ma il suo nome continua a risuonare forte nei ricordi di chi ha vissuto il calcio italiano degli anni Settanta e Ottanta. Nato a Pola nel 1948, cresciuto in una terra d - facebook.com facebook

| E' morto Zeljko Petrovic, storico numero uno del Taranto | Aveva 77 anni, fu protagonista di tre stagioni memorabili in Serie B #MondoRossoBlù #MRB #SSTaranto x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.