Sempre in gol e quasi leader | Milan aggrappato al miglior Leao di sempre

Il portoghese a segno per la quarta volta in cinque partite, per una media gol di una rete ogni 61'. Contro il Pisa non è bastato ma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sempre in gol e quasi leader: Milan aggrappato al miglior Leao di sempre

Rabiot show e qualità anche con la Francia: al Milan manca solo il gol, ma è già un leader vero - Siamo nel mezzo della seconda sosta per le nazionali in questa stagione, arrivata per il Milan dopo il pareggio a reti bianche in casa della Juventus. Riporta milannews.it

Video Milan Bologna (1-0)/ Gol e highlights: tre punti pesanti, Modric decide la sfida - Gara che fin dall’inizio sembra avere un canovaccio ben chiaro, il Bologna tiene il possesso palla ma è il Milan a rendersi pericoloso e subito sfiorano il gol con Santiago Gimenez che da buona ... Secondo ilsussidiario.net