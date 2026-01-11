Perché Musetti Sonego-Khachanov Rublev non si vedrà in tv | gli aggiornamenti in tempo reale

Perché Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev non si vedrà in tv: gli aggiornamenti in tempo reale In questa giornata, alcuni incontri di tennis non saranno trasmessi in televisione. In particolare, l’evento tra Musetti/Sonego e Khachanov/Rublev non sarà visibile sui canali tradizionali. Di seguito, aggiornamenti dettagliati e informazioni sulla programmazione, per seguire al meglio le ultime notizie e i risultati in tempo reale.

Sarà una domenica di straordinari per Lorenzo Musetti. Il toscano, poco dopo la sua finale di singolare contro Bublik, tornerà in campo ad Hong Kong per disputare anche la finale di doppio. Il match MusettiSonego-KhachanovRublev non avrà però alcuna copertura televisiva. L’ATP ha infatti ribadito la scelta di non produrre i tornei di doppio della categoria 250 anche quest’anno. Gli appassionati non potranno godere dello spettacolo offerto dai quattro giocatori perché l’incontro non sarà visibile sui canali Sky e nemmeno in streaming su Tennis TV. Il cammino dei due giocatori italiani si è sviluppato nel silenzio delle telecamere e questa scelta ha impedito agli amanti del tennis di seguire le gesta dei propri beniamini nel corso dell’intero torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perché Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev non si vedrà in tv: gli aggiornamenti in tempo reale Leggi anche: Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026: orario finale, programma, streaming Leggi anche: Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev oggi, ATP Hong Kong 2026: orario finale, programma, streaming Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Perché Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev non si vedrà in tv: gli aggiornamenti in tempo reale - Il toscano, poco dopo la sua finale di singolare contro Bublik, tornerà in campo ad Hong Kong per ... oasport.it

Dove vedere in tv Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev oggi, ATP Hong Kong 2026: orario finale, programma, streaming - Lorenzo Musetti sarà chiamato a un doppio impegno nella giornata di domenica 11 gennaio, quando giocherà ben due finali nel torneo ATP 250 di Hong Kong. oasport.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.