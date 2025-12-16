Schlein | Il lavoro al centro del progetto del PD per il Paese – Il video

Il Partito Democratico, sotto la guida della nuova segreteria, ha annunciato un impegno prioritario verso il lavoro come fulcro del proprio progetto per il Paese. In un video diffuso dall’Agenzia Vista, si evidenzia come questa scelta rappresenti un punto cardine della strategia politica del partito, con l’obiettivo di favorire crescita e opportunità per tutti.

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2025 “Il Partito Democratico con questa segreteria ha deciso di mettere il lavoro al centro dell’azione politica. Lo abbiamo fatto con alcune iniziative come il diritto alla disconnessione, il salario minimo, la riduzione di orari di lavoro a parità di salario che abbiamo proposto. Ci sono stati anche diversi interventi sulla sicurezza del lavoro, non ci sono però risposte adeguate dal Governo e risorse. Questa visione d’insieme è la stessa che dobbiamo avere sulla protezione delle tutele sociali per i lavoratori autonomi. È una legge che affronta diversi aspetti. Open.online

Schlein Il lavoro al centro del progetto del PD per il Paese

