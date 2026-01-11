paura alla lidl cassiere barricate dentro il negozio uscite con la polizia

A Viareggio, il personale di Lidl si è trovato costretto a barricarsi all’interno del negozio alla chiusura, in attesa dell’intervento della Polizia. L’episodio, avvenuto l’11 gennaio 2026, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e consentire al personale di uscire in sicurezza. La situazione si è risolta senza altri incidenti, evidenziando la necessità di approfondire le cause di questo episodio.

Viareggio, 11 gennaio 2026 – Barricate dentro al negozio. Alla fine del turno di lavoro, all’orario di chiusura dell’attività, hanno dovuto attendere l’arrivo di una volante della Polizia per poter uscire. E, scortate dagli agenti, tornare alla macchina. Perché fuori, ad aspettare le impiegate del supermercato Lidl, alla Migliarina, c’erano gli stessi due uomini che nel pomeriggio erano stati segnalati al centralino del 112 e allontanati dalla Guardia di Finanza, intervenuta sul posto, perché sorpresi nel tentativo di rubare degli alcolici. Come, purtroppo, troppo spesso accade. Ma quello che è accaduto, l’altra sera, ha superato il confine di questa anomala quotidianità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

