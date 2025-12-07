Tagliato il nastro del primo Lidl Il negozio assume 25 lavoratori
Lidl Italia ha aperto le porte del suo primo punto vendita a Casalecchio, con un nuovo supermercato situato ora in via Giovanni Fattori. Il taglio del nastro, a cui giovedì mattina hanno preso parte anche il sindaco Matteo Ruggeri e il vicesindaco Paolo Nanni, ha portato all’assunzione di 25 nuovi collaboratori: un ulteriore passo in avanti sul territorio che, nel suo complesso, conferma inoltre una particolare attenzione verso l’ambiente. Con un’area vendita di oltre 1.200 metri quadri, l’edificio è infatti in linea con i più recenti standard aziendali di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica: il supermercato rientra in classe energetica A ed è stato dotato di un impianto fotovoltaico da 166 kW, mentre il restante fabbisogno energetico viene coperto al 100% da fonti rinnovabili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
