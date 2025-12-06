In laboratorio la ruota non girerà più | la rivoluzione che può cambiare la sperimentazione animale

Non ha un nome, solo un numero inciso su un orecchino metallico. È un topolino da laboratorio, uno dei 365.130 animali utilizzati nel 2023 in Italia per fini scientifici, secondo i dati ufficiali del ministero della Salute. Vive in gabbia, sotto luce artificiale, nutrito a orari fissi. Poi viene sedato, esposto a una molecola nuova, e spesso soppresso per analizzare fegato, reni, cervello. Sembra la storia di Algernon, il topo geniale del romanzo di Daniel Keyes (Fiori per Algernon). Ma non è finzione: è la realtà quotidiana della medicina preclinica, da oltre settant’anni. Una realtà che, in molti casi, si rivela anche scientificamente inefficace. 🔗 Leggi su Panorama.it

