Goodhairday | l' hair extreme makeover di Pamela Anderson ora è riccia e rossa Bye Bye Blonde?

Pamela Anderson si trasforma radicalmente, passando da blonde bombshell a una chioma riccia e rossa. Dopo anni di look naturali e minimalisti, l'attrice inaugura una nuova era di bellezza, dimostrando che il cambiamento può essere audace e affascinante. La sua metamorfosi segna un nuovo capitolo nel suo stile e nella sua immagine pubblica.

Pamela Anderson quest'anno è entrata in una nuova era della bellezza: dopo la iniziale fase blonde bombsheel, che l'ha resa icona nei Novanta a cui è seguita quella senza trucco degli ultimi anni, adesso la star di Hollywood si trova nella sua redhair age. Così appare anche sulla copertina di People: short cut boccoloso in sfumature rosso rame. Se durerà lo scopriremo nel 2026.

