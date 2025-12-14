Ritorno al successo dopo 5 turni Una Settempeda da applausi Il Grottammare è senza scampo

Dopo cinque turni di digiuno, la Settempeda torna alla vittoria con una prestazione convincente. La squadra dimostra determinazione e qualità, superando senza problemi il Grottammare con un secco 3-0. Una prestazione da applausi che segna un importante ritorno al successo e risolleva il morale del team.

Settempeda 3 Grottammare 0 SETTEMPEDA: Marchegiani, Brandi, Montanari, Pagliari, Dutto, Zappasodi, Quadrini (43’ st Eugeni), Perez (38’ st Dolciotti), Tulli (33’ st Compagnucci), Russo (24’ st Romoli), Ammora (30’ st Monachesi). All. Pierantoni. GROTTAMMARE: Beni, Porfiri (38’ st Maranesi), Tombolini, Medori, Ferrari, Iuvalò (20’ st Cembrzynski), Seproni (20’ st Mazzieri), Alfonsi, Ricci (1’ st Di Nicolò), Pomili, Loretucci (20’ st Polini). All. Campanile. Arbitro: Alfredi di Macerata. Reti: 2’ Dutto; 16’ st Ammora, 32’ st Tulli. Note: espulsio Dutto al 48’ pt. Ammoniti: Perez, Ferrari, Tombolini, Zappasodi, Porfiri, Alfonsi, Mazzieri. Sport.quotidiano.net

