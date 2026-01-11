Otomo e l’importanza della memoria | Memories

Otomo, celebre regista e artista, ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della fantascienza con opere come Akira, Metropolis e Space Dandy. La sua capacità di combinare narrazione visiva e tematiche profonde sottolinea l’importanza della memoria e delle esperienze passate. La sua arte riflette un impegno continuo nell’esplorare e preservare la cultura, dimostrando come il ricordo sia fondamentale per la creazione e l’innovazione.

Akira, Metropolis, Space Dandy. Un maestro della fantascienza consacrato a regista cult, appassionato dell'arte a tutto tondo, espressa in ognuna delle sue forme. Benvenuti in ManGazine, la nuova Rubrica di Casa Screenworld dedicata alle monografie di autori che – a nostro parere – sono stati in grado di lasciare un segno nel mondo dell'animazione: ma che si tratti di una grottesca cicatrice o di un grazioso tatuaggio, questo starà ai posteri stabilirlo. Dopo aver trattato di Mamoru Hosoda, oggi il protagonista è Katsuhiro?tomo, uno dei più grandi mangaka, registi e artisti del Giappone. Celebre soprattutto per Akira, capolavoro senza tempo, la nostra analisi si concentrerà non sulla sua opera "più nota", bensì sulla capacità del maestro di ergersi a custode di Memorie.

