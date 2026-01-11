nuovo pozzo sulla pesa fiume tutelato

È stato completato il nuovo pozzo per acqua potabile sulla Pesa, nel Comune di Montelupo. L’opera, confermata ufficialmente, rappresenta un intervento importante per il territorio, mostrando un intervento meno invasivo di quanto inizialmente previsto dal progetto di Acque Spa. La realizzazione si inserisce in un contesto di tutela del fiume Pesa, garantendo servizi essenziali senza compromettere l’ambiente.

Sì, il nuovo pozzo per acqua potabile in bassa Pesa è stato costruito – il Comune di Montelupo è uscito ufficialmente allo scoperto confermando le nostre anticipazioni –, ma non è così ’brutto’ come sembrava dal progetto di Acque Spa di un anno e mezzo fa. Secondo il Comune "l’equilibrio del fiume non sarà alterato". Nessun sostanziale incremento dei prelievi. Fiume che, ricordiamolo, oggi tra acqua e neve è in salute e che tra cinque mesi sarà un rigagnolo per poi diventare una distesa di sassi al sole. Nell’estate del 2024 il Comune aveva fatto presente la propria decisa contrarietà in Conferenza dei servizi per salvaguardare l’ecosistema fluviale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

