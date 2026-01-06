Pozzo scoperto al ’Palazzo Albani Nuovo’

Nel 2026, il Legato Albani prosegue il proprio lavoro di ricerca e conservazione all’interno del Palazzo Albani Nuovo, dove è stato recentemente scoperto un nuovo pozzo scoperto. Questa scoperta contribuisce alla conoscenza storica del complesso e rappresenta un ulteriore passo nella tutela del patrimonio culturale. La scoperta si inserisce nel contesto di un progetto volto a preservare e valorizzare le testimonianze storiche del palazzo.

Il 2026 comincia per il Legato Albani con delle novità nel solco di un lavoro che prosegue: all'interno del Palazzo Albani Nuovo è stato scoperto un altro pozzo. Dopo le scoperte della scorsa estate nei piani seminterrati del Collegio Raffaello, documentate anche nel recente volume "L'Eredità degli Albani", erano già partite alcune verifiche anche nell'altro edificio, sempre nell'ambito del progetto di esplorazione, mappatura e ricerca nei sotterranei delle strutture gestite dal Legato, condotto in collaborazione con il Gruppo speleologico urbinate. "Gli esploratori di cavità artificiali del Gsu ora hanno preso in esame l'ottocentesco palazzo Albani Nuovo – spiega il presidente Giorgio Londei –, costruito su numerose antiche preesistenze a metà Ottocento da Giuseppe Albani.

