Nuova sede dalla scuola | Arcobaleno

L'Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti annuncia l'apertura della nuova sede della scuola dell’Infanzia Arcobaleno, prontamente operativa dopo la chiusura delle vacanze. Questa aggiunta rappresenta un passo importante per migliorare l’offerta educativa e offrire un ambiente accogliente ai più piccoli, integrandosi con le strutture esistenti, tra cui la palestra recentemente aperta. L’obiettivo è continuare a garantire un percorso scolastico di qualità per tutta la comunità.

Il nuovo anno ha portato grandi novità all’ Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti. Dopo la palestra a servizio del plesso, al rientro delle vacanze è stata aperta la nuova sede della scuola dell’Infanzia Arcobaleno. La struttura realizzata con criteri eco-sostenibili che mirano ad avere il minimo impatto ambientale racchiude in sé ampi spazi, luminosi, caldi, accoglienti e soprattutto pensati a misura di bambino. Ogni ambiente della scuola è funzionale a sviluppare in maniera giocosa le varie aree di apprendimento e il benessere psico-fisico dei bambini. L’ingresso, ricco di albi illustrati accompagna i piccoli alla scoperta di nuovi mondi, il salone centrale è predisposto per l’educazione motoria, fornito di nuovi e molteplici attrezzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

