Nuova nomina per l’arcivescovo Accrocca le congratulazioni del Procuratore Policastro
Il Procuratore Policastro ha espresso le proprie congratulazioni per la recente nomina dell’arcivescovo Accrocca, evidenziando gli anni di collaborazione istituzionale dal 2017 al 2024. Ricordando l’attenzione dell’arcivescovo alle fragilità sociali, alle aree interne e al dialogo con le istituzioni civili, le sue parole sottolineano il valore di un impegno condiviso nel territorio di Benevento.
Tempo di lettura: < 1 minuto Policastro, che dal 2017 al 2024 ha ricoperto l’incarico di Procuratore della Repubblica di Benevento, ha ricordato « gli anni di proficua collaborazione istituzionale » con l’allora Arcivescovo del capoluogo sannita, sottolineando « la sua costante attenzione alle fragilità sociali, alle aree interne e al dialogo con le istituzioni civili». « Ho potuto apprezzare da vicino – ha dichiarato il Procuratore Generale – l’autorevolezza, la sensibilità e l’impegno coerente di Monsignor Accrocca a servizio della comunità beneventana. La sua azione pastorale ha lasciato un segno profondo nel territorio, unendo competenza culturale, ascolto e vicinanza concreta alle persone». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
