Maltempo | allerta meteo per temporali su tutto l' Abruzzo rischio valanghe su Gran Sasso e Sirente

Domenica di maltempo in Abruzzo, con un'allerta gialla della Protezione civile per temporali e rischio idrogeologico. La perturbazione interessa l'intera regione e coinvolge anche Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Particolare attenzione è rivolta al rischio di valanghe sul Gran Sasso e Sirente. È consigliabile monitorare gli aggiornamenti ufficiali e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza.

Domenica di maltempo su tutto l'Abruzzo dove la Protezione civile ha diramato un'allerta gialla - come anche nlle regioni Molise, Puglia, Calabria e Sicilia - per rischio idrogeologico e temporali unitamente. L'ondata di maltempo che ha investito il Centro-Sud si farà sentire anche nella giornata.

