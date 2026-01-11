Nozze d’oro per la Fòcara della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Nardò

La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Nardò celebra le Nozze d’oro della Fòcara, un evento importante per la comunità locale. Con il patrocinio del Comune, la parrocchia si prepara a ricordare questa tradizione, che rappresenta un momento di unione e di valorizzazione del patrimonio culturale e religioso della città. L’appuntamento si inserisce in un calendario di eventi dedicati alla Festa di Sant’Antonio Abate.

NARDO’ - La parrocchia Sacro Cuore di Gesù di Nardò, con il patrocinio del Comune di Nardò, si appresta a celebrare la Festa di Sant’Antonio Abate, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità parrocchiale e cittadina.L’edizione di quest’anno assume un significato particolare, poiché ricorre. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

