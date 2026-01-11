Dopo la recente sconfitta, si torna a parlare di un possibile esonero per la squadra in Serie A. Questa è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, segnando un momento difficile per il club e sollevando interrogativi sulla guida tecnica. La decisione potrebbe essere imminente, mentre si cercano soluzioni per migliorare le prestazioni e invertire la rotta in campionato.

Terzo ko nelle ultime quattro partite: scelta fatta sul tecnico Nuovo esonero in Serie A? La sconfitta di ieri è pesante, soprattutto perché si tratta della seconda consecutiva nonché della terza nelle ultime quattro partite. Nel complesso, è stata la nona stagionale. Un’altra sconfitta e nuovo esonero in Serie A: decisione presa (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nubi nere sulla testa di Marco Baroni, allenatore del Torino ieri sera sconfitta per 2-0 dall’ Atalanta. Con l’arrivo, anzi il ritorno di Petrachi come Ds, in casa granata c’è aria di rivoluzione. Tanti acquisti della scorsa estate sono in odore di cessione e anche la panchina dell’allenatore ex Verona e Lazio comincia un po’ a scricchiolare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Nona sconfitta e nuovo esonero in Serie A: decisione presa

Leggi anche: Esonero Vanoli, due nomi per la Fiorentina: decisione presa

Leggi anche: Zirkzee Juventus, decisione presa dal Manchester United dopo l’esonero di Amorim. Le ultimissime sul giocatore olandese

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juve-Tudor: trovato l'accordo per la risoluzione; Taranto in subbuglio dopo Mola: addio a Panarelli e dimissioni di Ladisa; Salernitana, Raffaele verso l'esonero: fatale la sconfitta di oggi contro il Siracusa; Forlì, ancora fiducia a Martino. Ma rischia in caso di altra debacle. In tre anni 69% di vittorie, ora 30%. Le alternative non convincono.

Non basta un buon 2° tempo al #Toro per evitare la nona sconfitta su 20. Formazione iniziale sbagliata, approccio molle con un pessimo 1° tempo. Ci mette il resto #Biraghi ( #Baroni ma perché farlo entrare). 32 gol subiti, continua la difesa colabrodo. #Atala x.com

La sconfitta strategica di Putin in Venezuela. Dopo la Siria, la caduta di Maduro infligge a Mosca perdite sempre più importanti. Il colpo alla presunta potenza globale del Cremlino. Di Nona Mikhelidze - facebook.com facebook