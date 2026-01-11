Nocerina-Scafatese streaming gratis Facebook e diretta TV in chiaro? Dove vedere Serie D
Oggi alle 14.30, allo stadio “San Francesco D’Assisi” di Nocera Inferiore, si gioca il derby campano Nocerina-Scafatese, gara valida per la 19ª giornata di Serie D. Per seguire la partita, è possibile trovare la diretta streaming gratuita su Facebook o la trasmissione in chiaro in TV. Ecco tutte le informazioni su come vedere l’incontro in modo semplice e accessibile.
Oggi pomeriggio alle ore 14.30 allo stadio “San Francesco D’Assisi” di Nocera Inferiore (Salerno) si disputerà il derby campano Nocerina-Scafatese, valevole per la 19.a giornata del campionato di Serie D (girone G), che vede in classifica i Molossi al terzo posto con 30 punti e i canarini al primo posto con 42 punti. Per i . Potrebbe interessarti:. Serie D, dove vedere Ischia-Nocerina: streaming gratis e diretta TV in chiaro?. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Serie D, dove vedere Ischia-Nocerina: streaming gratis e diretta TV in chiaro?
Leggi anche: Salernitana-Foggia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Serie C
Serie D, il programma della diciannovesima giornata. Lentigione-Pro Sesto in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND; Nocerina-Scafatese, biglietti a 1 euro per il derby al San Francesco; Serie D, è l’ora del derby Nocerina-Scafatese. Sul nostro sito diretta di Heraclea-Paganese; Nocerina, c’è il derby con la Scafatese.
Nocerina-Scafatese: diretta live e risultato in tempo reale - Scafatese di Domenica 11 gennaio 2026: formazioni e tabellino. calciomagazine.net
I convocati per Nocerina-Scafatese I rossoneri si sono ritrovati questa mattina per la rifinitura, prima del match di domani ore 14:30 al San Francesco contro la Scafatese. In vista del match con i canarini, mister Galderisi ritrova Lupi dalla squalifica, Morr - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.